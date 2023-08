Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications tendiert am Montagvormittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 60,86 EUR.

Die Zoom Video Communications-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 60,86 EUR nach. Das Tagestief markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 60,86 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 60,86 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 85 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.08.2022 erreicht. Gewinne von 83,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 04.05.2023 auf bis zu 54,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zoom Video Communications-Aktie 10,34 Prozent sinken.

Am 23.05.2023 hat Zoom Video Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.105,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.073,80 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.08.2023 dürfte Zoom Video Communications Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 19.08.2024.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zoom Video Communications-Gewinn in Höhe von 4,32 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

