Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 72,06 USD.

Die Zoom Communications-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 72,06 USD abwärts. Die Zoom Communications-Aktie sank bis auf 71,73 USD. Bei 71,86 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 47.291 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Kursplus von 28,75 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.08.2024 Kursverluste bis auf 56,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Zoom Communications-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Zoom Communications veröffentlichte am 21.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,69 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,14 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.08.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Zoom Communications rechnen Experten am 24.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

