Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications steigt am Donnerstagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zoom Video Communications zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Zoom Video Communications legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,7 Prozent auf 71,06 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Zoom Video Communications-Papiere um 16:08 Uhr 1,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zoom Video Communications-Aktie bisher bei 71,88 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 70,03 USD. Bisher wurden heute 499.460 Zoom Video Communications-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,67 USD an. Gewinne von 26,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,45 USD. Dieser Wert wurde am 29.04.2023 erreicht. Mit Abgaben von 14,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zoom Video Communications ließ sich am 21.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,34 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.138,68 USD umgesetzt, gegenüber 1.099,46 USD im Vorjahreszeitraum.

Zoom Video Communications wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 22.11.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

