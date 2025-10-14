Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

Kurs der Zoom Communications

Die Aktie von Zoom Communications zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Zoom Communications-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 79,30 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr stieg die Zoom Communications-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 79,30 USD. Die Zoom Communications-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,47 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 78,06 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 267.073 Zoom Communications-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,78 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 18,78 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Zoom Communications-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 21.08.2025 legte Zoom Communications die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,16 USD. Im letzten Jahr hatte Zoom Communications einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,22 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Zoom Communications-Bilanz für Q3 2026 wird am 24.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

