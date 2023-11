Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Zoom Video Communications im Fokus

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Zoom Video Communications-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 57,34 EUR.

Die Aktie verlor um 09:13 Uhr in der BMN-Sitzung 0,4 Prozent auf 57,34 EUR. Im Tief verlor die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 57,34 EUR. Bei 57,57 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt wechselten via BMN 3 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Am 14.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zoom Video Communications-Aktie liegt somit 32,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 54,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Video Communications-Aktie derzeit noch 4,19 Prozent Luft nach unten.

Zoom Video Communications ließ sich am 21.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.138,68 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.099,46 USD in den Büchern standen.

Am 20.11.2023 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2024.

In der Zoom Video Communications-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

Meta-Aktie an der NASDAQ dennoch fester: Meta und X müssen Nutzer einbüßen

KI nicht nur als Schlagwort nutzen: Auf diese drei KI-Aktien abseits von NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie setzt Cathie Wood

NASDAQ-Titel NVIDIA bleibt offen für Homeoffice-Arbeit - und ignoriert damit einen Trend