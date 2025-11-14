Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Zoom Communications

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zoom Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 83,24 USD.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 83,24 USD. Das Tagestief markierte die Zoom Communications-Aktie bei 82,63 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 82,85 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.050 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 64,41 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Zoom Communications-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Zoom Communications gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Communications 0,70 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,71 Prozent auf 1,22 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Zoom Communications wird am 24.11.2025 gerechnet. Am 23.11.2026 wird Zoom Communications schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

