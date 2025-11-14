DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.949 +0,3%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1620 -0,2%Öl64,34 +2,0%Gold4.087 -2,0%
Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications zeigt sich am Freitagabend fester

14.11.25 20:23 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Zoom Communications. Zuletzt sprang die Zoom Communications-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 84,20 USD zu.

Die Zoom Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 84,20 USD. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Communications-Aktie sogar auf 84,87 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,85 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 279.190 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,78 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie. Bei einem Wert von 64,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Zoom Communications-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zoom Communications am 21.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,22 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

