Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zoom Video Communications. Zuletzt konnte die Aktie von Zoom Video Communications zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,9 Prozent auf 73,26 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,9 Prozent auf 73,26 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Video Communications-Aktie sogar auf 73,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,12 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 975.621 Zoom Video Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,11 USD. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zoom Video Communications-Aktie mit einem Kursplus von 16,18 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,88 USD am 27.10.2023. Mit einem Kursverlust von 19,63 Prozent würde die Zoom Video Communications-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zoom Video Communications ließ sich am 20.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.136,73 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.101,90 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Zoom Video Communications-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,95 USD je Aktie.

