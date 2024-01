Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Here's Why Zoom Video Communications (ZM) is a Strong Momentum Stock

Zoom Video Communications (ZM) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?

Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start in Rot

Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Freitagnachmittag steigen

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Mittag stärker

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag leichter

Zoom Video Communications Aktie News: Zoom Video Communications am Vormittag in Grün

Heute im Fokus

Alaska Airlines mit eigenen Qualitätskontrollen bei Boeing. SoftwareONE lehnt Übernahmeangebot von Bain ab. Kontron rechnet mit weiterem Wachstum. Nordex kann Auftragseingang in Deutschland in 2023 um mehr als ein Drittel steigern. Rheinmetall erhält Bestellung im Millionenwert von Bundeswehr. Deutschland rutscht 2023 in Rezession: BIP ist in vergangenem Jahr gesunken. Essenslieferanten-Aktien nach Exane-Studie unter Druck.