Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications verteidigt am Montagvormittag Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Zoom Video Communications. Mit einem Wert von 70,46 USD bewegte sich die Zoom Video Communications-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 01:54 Uhr bei der Zoom Video Communications-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 70,46 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 71,50 USD. Die Zoom Video Communications-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,69 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,69 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 4.037.912 Zoom Video Communications-Aktien.

Am 08.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,11 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 58,88 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zoom Video Communications-Aktie 16,43 Prozent sinken.

Am 20.11.2023 hat Zoom Video Communications die Kennzahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Video Communications 1,07 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.136,73 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.101,90 USD in den Büchern standen.

Am 26.02.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Zoom Video Communications-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

