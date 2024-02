Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications verteidigt am Donnerstagmittag Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zoom Video Communications zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Zoom Video Communications-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 64,17 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Zoom Video Communications-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 11:50 Uhr bei 64,17 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 434 Zoom Video Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 58,88 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Zoom Video Communications-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Zoom Video Communications veröffentlichte am 20.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zoom Video Communications noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zoom Video Communications im vergangenen Quartal 1.136,73 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zoom Video Communications 1.101,90 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Zoom Video Communications am 26.02.2024 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Zoom Video Communications möglicherweise am 03.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Video Communications im Jahr 2024 4,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

