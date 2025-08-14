DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,66 -0,8%Dow45.040 +0,3%Nas21.633 -0,4%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1711 +0,5%Öl66,44 -0,7%Gold3.342 +0,2%
Heute im Fokus
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX geht stabil ins Wochenende -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht
Zoom Communications im Blick

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag mit Aufschlag

15.08.25 16:13 Uhr
15.08.25 16:13 Uhr

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 73,00 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
61,28 EUR -0,52 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Zoom Communications legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 73,00 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Zoom Communications-Aktie bei 73,03 USD. Mit einem Wert von 72,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 65.454 Zoom Communications-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie. Bei einem Wert von 57,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zoom Communications-Aktie 27,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zoom Communications am 21.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Communications 0,69 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1,17 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Zoom Communications-Bilanz für Q2 2026 wird am 21.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 24.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Wall Street-Legende Bob Farrell: So schlagen sich die zehn Börsenregeln des Marktkenners heute noch

Zoom-Aktie etwas fester: Gewinn von Zoom Communications schnellt hoch

Ausblick: Zoom Communications stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

mehr Analysen