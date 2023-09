Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Zoom Video Communications zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Zoom Video Communications-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 71,67 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Zoom Video Communications-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 71,67 USD. In der Spitze gewann die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 72,45 USD. Bei 71,57 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 550.404 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 25,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 29.04.2023 auf bis zu 60,45 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zoom Video Communications-Aktie ist somit 15,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 21.08.2023 legte Zoom Video Communications die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.138,68 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.099,46 USD umgesetzt.

Die Zoom Video Communications-Bilanz für Q3 2024 wird am 22.11.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Video Communications ein EPS in Höhe von 4,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

