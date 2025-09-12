DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.872 +0,1%Nas22.310 +0,8%Bitcoin97.828 -0,6%Euro1,1771 +0,3%Öl67,43 +0,8%Gold3.680 +1,0%
So bewegt sich Zoom Communications

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications gewinnt am Montagabend an Fahrt

15.09.25 20:24 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications gewinnt am Montagabend an Fahrt

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zoom Communications zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 84,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
71,39 EUR -0,55 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zoom Communications-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 84,68 USD. Bei 84,81 USD erreichte die Zoom Communications-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,98 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 317.613 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,41 USD ab. Mit Abgaben von 23,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Zoom Communications-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Communications am 21.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Zoom Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,71 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Communications ein EPS in Höhe von 5,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen

Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Einer der letzten Tipps von Berkshire Hathaway-Vize Charlie Munger: Anleger haben es heute schwerer, reich zu werden - so klappt es trotzdem

Übrigens: Zoom Communications und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Analysen zu Zoom Communications

DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.05.2019Zoom Video Communications PerformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
03.06.2020Zoom Video Communications SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zoom Communications nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen