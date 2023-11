Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Mittwochvormittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Zoom Video Communications zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Zoom Video Communications-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 57,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Zoom Video Communications-Aktie konnte um 09:17 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 57,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Video Communications-Aktie sogar auf 58,23 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,23 EUR. Von der Zoom Video Communications-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2022 bei 85,32 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Video Communications-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,57 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zoom Video Communications-Aktie 5,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zoom Video Communications veröffentlichte am 21.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zoom Video Communications ein EPS von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.099,46 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.138,68 USD ausgewiesen.

Die Zoom Video Communications-Bilanz für Q3 2024 wird am 20.11.2023 erwartet. Am 18.11.2024 wird Zoom Video Communications schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Video Communications ein EPS in Höhe von 4,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

Meta-Aktie an der NASDAQ dennoch fester: Meta und X müssen Nutzer einbüßen

KI nicht nur als Schlagwort nutzen: Auf diese drei KI-Aktien abseits von NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie setzt Cathie Wood

NASDAQ-Titel NVIDIA bleibt offen für Homeoffice-Arbeit - und ignoriert damit einen Trend