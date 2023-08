Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zoom Video Communications. Die Zoom Video Communications-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 60,60 EUR.

Die Zoom Video Communications-Aktie konnte um 11:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 60,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Video Communications-Aktie sogar auf 60,60 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,01 EUR. Zuletzt wechselten 1.023 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 107,24 EUR. 76,96 Prozent Plus fehlen der Zoom Video Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,57 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Video Communications-Aktie derzeit noch 9,95 Prozent Luft nach unten.

Am 23.05.2023 lud Zoom Video Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zoom Video Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.105,36 USD im Vergleich zu 1.073,80 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Zoom Video Communications am 21.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Zoom Video Communications im Jahr 2024 4,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

