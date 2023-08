Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications büßt am Vormittag ein

So bewegt sich Zoom Video Communications

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Zoom Video Communications-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 59,82 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Video Communications nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 1,1 Prozent auf 59,82 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 59,71 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 60,01 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 756 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2022 bei 107,24 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zoom Video Communications-Aktie 79,27 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,57 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 23.05.2023 äußerte sich Zoom Video Communications zu den Kennzahlen des am 30.04.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent auf 1.105,36 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.073,80 USD in den Büchern gestanden.

Zoom Video Communications dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 21.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Zoom Video Communications rechnen Experten am 19.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Video Communications im Jahr 2024 4,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

