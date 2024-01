Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Zoom Video Communications im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zoom Video Communications. Die Zoom Video Communications-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 67,13 USD.

Das Papier von Zoom Video Communications befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,2 Prozent auf 67,13 USD ab. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 5.793 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.02.2023 auf bis zu 85,11 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 58,88 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zoom Video Communications-Aktie ist somit 12,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 20.11.2023 lud Zoom Video Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.136,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.101,90 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Zoom Video Communications am 26.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Video Communications im Jahr 2024 4,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

