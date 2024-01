Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zoom Video Communications-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 66,74 USD.

Die Zoom Video Communications-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 66,74 USD. In der Spitze fiel die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 66,72 USD. Mit einem Wert von 67,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 377.328 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,11 USD. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zoom Video Communications-Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,88 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zoom Video Communications-Aktie 11,78 Prozent sinken.

Zoom Video Communications ließ sich am 20.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,07 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1.136,73 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.101,90 USD umgesetzt worden waren.

Die Zoom Video Communications-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,95 USD je Zoom Video Communications-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Zuschläge

Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Freitagnachmittag steigen

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag leichter