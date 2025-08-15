Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications zieht am Nachmittag an

Zoom Communications im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Zuletzt sprang die Zoom Communications-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 73,28 USD zu.

Die Zoom Communications-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 73,28 USD. Die Zoom Communications-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,36 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,02 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 42.690 Zoom Communications-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,78 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Communications-Aktie somit 21,02 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,25 USD am 17.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie.

Für Zoom Communications-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Zoom Communications ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Communications 0,69 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,17 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 21.08.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Zoom Communications rechnen Experten am 24.08.2026.

Experten taxieren den Zoom Communications-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,61 USD je Aktie.

