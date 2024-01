Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications gewinnt am Freitagnachmittag

Blick auf Zoom Video Communications-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Zoom Video Communications. Die Zoom Video Communications-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 67,60 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 67,60 USD zu. Bei 67,93 USD erreichte die Zoom Video Communications-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 67,66 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 178.527 Zoom Video Communications-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 08.02.2023 auf bis zu 85,11 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Video Communications-Aktie somit 20,57 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,88 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,90 Prozent.

Am 20.11.2023 lud Zoom Video Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Zoom Video Communications 1.136,73 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.101,90 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,95 USD je Zoom Video Communications-Aktie belaufen.

