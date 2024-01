Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications verteuert sich am Freitagvormittag

Zoom Video Communications im Fokus

Die Aktie von Zoom Video Communications zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Zoom Video Communications-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 61,82 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 08:40 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 61,82 EUR zu. Die Zoom Video Communications-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 61,82 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 61,82 EUR. Bisher wurden via Tradegate 37 Zoom Video Communications-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 79,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,57 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zoom Video Communications-Aktie 11,73 Prozent sinken.

Am 20.11.2023 äußerte sich Zoom Video Communications zu den Kennzahlen des am 31.10.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,07 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.136,73 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.101,90 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,95 USD je Zoom Video Communications-Aktie.

