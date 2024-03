Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Kurs der Zoom Video Communications

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zoom Video Communications. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 66,02 USD.

Das Papier von Zoom Video Communications befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 66,02 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Zoom Video Communications-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,38 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,50 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 135.011 Zoom Video Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 75,91 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2023). Mit einem Zuwachs von 14,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 58,88 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Video Communications-Aktie derzeit noch 10,81 Prozent Luft nach unten.

Zoom Video Communications-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Zoom Video Communications ließ sich am 26.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 USD gegenüber 1,22 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.146,46 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zoom Video Communications einen Umsatz von 1.117,80 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Zoom Video Communications am 20.05.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

