Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Zoom Communications. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 76,48 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 76,48 USD zu. Die Zoom Communications-Aktie legte bis auf 77,21 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 75,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 83.798 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD an. Gewinne von 21,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,07 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Zoom Communications seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Zoom Communications gewährte am 24.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. Zoom Communications hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,29 Prozent auf 1,18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.05.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,41 USD je Zoom Communications-Aktie.

