Zoom Communications im Blick

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Freitagnachmittag im Minusbereich

19.09.25 16:10 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Freitagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Das Papier von Zoom Communications gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 86,36 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
73,45 EUR -0,21 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Zoom Communications-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 86,36 USD ab. In der Spitze büßte die Zoom Communications-Aktie bis auf 86,27 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,90 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 69.598 Zoom Communications-Aktien.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Zoom Communications-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 21.08.2025 hat Zoom Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,22 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen

Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Einer der letzten Tipps von Berkshire Hathaway-Vize Charlie Munger: Anleger haben es heute schwerer, reich zu werden - so klappt es trotzdem

In eigener Sache

Analysen zu Zoom Communications

DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.05.2019Zoom Video Communications PerformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
03.06.2020Zoom Video Communications SellGoldman Sachs Group Inc.

