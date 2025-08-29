Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Freitagnachmittag im Minusbereich

Zoom Communications im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Das Papier von Zoom Communications gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 86,36 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Zoom Communications-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 86,36 USD ab. In der Spitze büßte die Zoom Communications-Aktie bis auf 86,27 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,90 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 69.598 Zoom Communications-Aktien.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Zoom Communications-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 21.08.2025 hat Zoom Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,22 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

