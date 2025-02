Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Nachmittag tiefer

So entwickelt sich Zoom Video Communications

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zoom Video Communications-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 84,35 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 84,35 USD. Bei 84,19 USD markierte die Zoom Video Communications-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 146.224 Zoom Video Communications-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zoom Video Communications-Aktie mit einem Kursplus von 9,99 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,07 USD. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Zoom Video Communications-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 25.11.2024 hat Zoom Video Communications die Kennzahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,67 USD gegenüber 0,47 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. USD in den Büchern standen.

Zoom Video Communications wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 24.02.2025 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Zoom Video Communications möglicherweise am 02.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,44 USD je Zoom Video Communications-Aktie belaufen.

