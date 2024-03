Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zoom Video Communications. Die Zoom Video Communications-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 66,27 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Zoom Video Communications-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 66,27 USD ab. Die Zoom Video Communications-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,05 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Video Communications-Aktien beläuft sich auf 115.091 Stück.

Am 06.09.2023 markierte das Papier bei 75,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zoom Video Communications-Aktie derzeit noch 14,54 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,88 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Zoom Video Communications-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Zoom Video Communications ließ sich am 26.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.146,46 USD – ein Plus von 2,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zoom Video Communications 1.117,80 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 20.05.2024 erwartet.

Experten taxieren den Zoom Video Communications-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,95 USD je Aktie.

