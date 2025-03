Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Zoom Communications. Das Papier von Zoom Communications konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 76,64 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Zoom Communications-Papiere um 15:51 Uhr 0,5 Prozent. Der Kurs der Zoom Communications-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 76,67 USD zu. Bei 75,61 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.255 Zoom Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 55,07 USD fiel das Papier am 13.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zoom Communications-Aktie 39,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zoom Communications-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 24.02.2025 lud Zoom Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zoom Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,29 Prozent gesteigert.

Am 26.05.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Communications ein EPS in Höhe von 5,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Microsoft-Aktie tiefer: Microsoft stellt Skype im Mai ein - Fokus auf neue Kommunikationslösungen

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge

Zoom-Aktie verliert dennoch: Zoom macht mehr Gewinn