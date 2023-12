Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications gibt am Mittwochnachmittag ab

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zoom Video Communications. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,7 Prozent auf 71,22 USD.

Die Zoom Video Communications-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 71,22 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 70,85 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 577.566 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Video Communications-Aktie somit 16,32 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,88 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zoom Video Communications ließ sich am 20.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.136,73 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.101,90 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Video Communications im Jahr 2024 4,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

