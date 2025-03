Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Zuletzt fiel die Zoom Communications-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 75,62 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Zoom Communications-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 75,62 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Zoom Communications-Aktie bis auf 75,46 USD. Bei 75,55 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 81.636 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 92,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2024 (55,07 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Communications-Aktie derzeit noch 27,18 Prozent Luft nach unten.

Für Zoom Communications-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Zoom Communications gewährte am 24.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,98 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. USD – ein Plus von 3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zoom Communications 1,15 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.05.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zoom Communications-Aktie in Höhe von 5,41 USD im Jahr 2026 aus.

