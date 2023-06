Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Die Zoom Video Communications-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 68,18 USD. Die Zoom Video Communications-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,17 USD ab. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 70,51 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 377.489 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 81,94 Prozent Plus fehlen der Zoom Video Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.04.2023 Kursverluste bis auf 60,45 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zoom Video Communications-Aktie ist somit 11,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 22.05.2023 hat Zoom Video Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.105,36 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.073,80 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.08.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zoom Video Communications einen Gewinn von 4,32 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

