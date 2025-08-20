DAX24.291 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow44.878 -0,1%Nas21.151 -0,1%Bitcoin97.284 -0,8%Euro1,1615 -0,3%Öl67,19 +0,2%Gold3.346 -0,1%
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Zoom Communications

21.08.25 16:11 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 71,66 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 71,66 USD. Das bisherige Tagestief markierte Zoom Communications-Aktie bei 71,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,48 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 94.013 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Bei 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,47 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 59,39 USD fiel das Papier am 22.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zoom Communications-Aktie 20,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Zoom Communications 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Zoom Communications gewährte am 21.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,81 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,14 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 24.11.2025 dürfte Zoom Communications Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Zoom Communications rechnen Experten am 24.08.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Communications ein EPS in Höhe von 5,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

