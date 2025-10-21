DAX24.359 +0,4%Est505.693 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,46 -1,0%Nas22.950 -0,2%Bitcoin97.024 +2,1%Euro1,1611 -0,3%Öl60,96 ±0,0%Gold4.136 -5,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Apple 865985 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
So bewegt sich Zoom Communications

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications legt am Dienstagnachmittag zu

21.10.25 16:08 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications legt am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 82,27 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
70,17 EUR 1,58 EUR 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Zoom Communications legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 82,27 USD. Den Tageshöchststand markierte die Zoom Communications-Aktie bei 82,27 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 25.707 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,78 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 12,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,41 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Communications-Aktie derzeit noch 21,71 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Zoom Communications seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Communications am 21.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Zoom Communications wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Amazon-Aktie dennoch etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen

Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

In eigener Sache

Übrigens: Zoom Communications und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zoom Communications

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Communications

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zoom Communications

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zoom Communications

DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.05.2019Zoom Video Communications PerformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
03.06.2020Zoom Video Communications SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zoom Communications nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen