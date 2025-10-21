Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications legt am Dienstagnachmittag zu

So bewegt sich Zoom Communications

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 82,27 USD zu.

Das Papier von Zoom Communications legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 82,27 USD. Den Tageshöchststand markierte die Zoom Communications-Aktie bei 82,27 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 25.707 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,78 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 12,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,41 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Communications-Aktie derzeit noch 21,71 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Zoom Communications seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Communications am 21.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Zoom Communications wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Amazon-Aktie dennoch etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen

Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher