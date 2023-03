Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Die Zoom Video Communications-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 70,60 USD abwärts. Bei 70,54 USD markierte die Zoom Video Communications-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,72 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 429.109 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

Am 31.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 127,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 63,55 USD. Mit einem Kursverlust von 11,09 Prozent würde die Zoom Video Communications-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zoom Video Communications veröffentlichte am 27.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zoom Video Communications noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoom Video Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.117,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.071,40 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Zoom Video Communications am 07.06.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,19 USD je Zoom Video Communications-Aktie.

