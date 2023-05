Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Montagnachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Video Communications nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,5 Prozent auf 69,75 USD. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Video Communications-Aktie sogar auf 70,18 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,35 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 708.424 Zoom Video Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zoom Video Communications-Aktie ist somit 77,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,45 USD. Mit Abgaben von 13,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zoom Video Communications ließ sich am 27.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.117,80 USD – ein Plus von 4,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zoom Video Communications 1.071,40 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 22.05.2023 dürfte Zoom Video Communications Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,62 USD je Zoom Video Communications-Aktie.

