Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Bei der Zoom Video Communications-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 60,82 EUR. Der Kurs der Zoom Video Communications-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 60,99 EUR zu. Die Zoom Video Communications-Aktie sank bis auf 60,27 EUR. Bei 60,60 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 1.079 Zoom Video Communications-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 121,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.07.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Video Communications-Aktie somit 50,03 Prozent niedriger. Am 04.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,57 EUR ab. Derzeit notiert die Zoom Video Communications-Aktie damit 11,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 22.05.2023 legte Zoom Video Communications die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Video Communications 1,03 USD je Aktie eingenommen. Zoom Video Communications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.105,36 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.073,80 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Zoom Video Communications am 22.08.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Video Communications ein EPS in Höhe von 4,32 USD in den Büchern stehen haben wird.

