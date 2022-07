Zoom Video Communications Aktie News: Zoom Video Communications verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Kaum Ausschläge verzeichnete die Zoom Video Communications-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 22.07.2022 16:22:00 Uhr bei 107,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 110,14 EUR. Die Zoom Video Communications-Aktie sank bis auf 107,20 EUR. Bei 107,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 973 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2021 bei 341,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Zoom Video Communications-Aktie liegt somit 68,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,56 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 310,50 USD.

Am 23.05.2022 hat Zoom Video Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 USD, nach 1,32 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.073,80 USD – ein Plus von 12,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zoom Video Communications 956,24 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.09.2022 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,81 USD je Aktie belaufen.

