Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications gewinnt am Freitagnachmittag kräftig

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Zuletzt sprang die Zoom Communications-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 8,6 Prozent auf 79,44 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Zoom Communications-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 8,6 Prozent auf 79,44 USD zu. In der Spitze legte die Zoom Communications-Aktie bis auf 79,71 USD zu. Bei 75,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 972.241 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,80 Prozent Plus fehlen der Zoom Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.08.2024 (60,72 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zoom Communications-Aktie 23,56 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Zoom Communications veröffentlichte am 21.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Zoom Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,05 Prozent gesteigert.

Zoom Communications wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 24.08.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,68 USD je Zoom Communications-Aktie belaufen.

