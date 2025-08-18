Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend mit Kursfeuerwerk
Die Aktie von Zoom Communications gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Zoom Communications-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 12,6 Prozent auf 82,37 USD nach oben.
Das Papier von Zoom Communications konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 12,6 Prozent auf 82,37 USD. Im Tageshoch stieg die Zoom Communications-Aktie bis auf 83,01 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 75,72 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.964.647 Zoom Communications-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,64 Prozent. Am 23.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,72 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Zoom Communications-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Communications am 21.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Communications 0,70 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,17 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 24.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.08.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zoom Communications einen Gewinn von 5,68 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.03.2022
|Zoom Video Communications Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.2021
|Zoom Video Communications Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2020
|Zoom Video Communications Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2020
|Zoom Video Communications overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2020
|Zoom Video Communications overweight
|JP Morgan Chase & Co.
