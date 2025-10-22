Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Das Papier von Zoom Communications gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 82,96 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 82,96 USD. Zwischenzeitlich weitete die Zoom Communications-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,60 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 83,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Communications-Aktien beläuft sich auf 37.317 Stück.

Bei einem Wert von 92,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 10,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,36 Prozent würde die Zoom Communications-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Zoom Communications 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.08.2025 äußerte sich Zoom Communications zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent auf 1,22 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

In der Zoom Communications-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

