DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.663 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1609 ±0,0%Öl62,66 +1,6%Gold4.087 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie stoppt Rally - Anleger zeigen sich nervös DroneShield-Aktie stoppt Rally - Anleger zeigen sich nervös
Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
Aktienkurs aktuell

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend schwächer

22.10.25 20:23 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Zoom Communications. Zuletzt fiel die Zoom Communications-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 82,10 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
71,65 EUR -0,58 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die Zoom Communications-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 82,10 USD ab. Die Zoom Communications-Aktie sank bis auf 81,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,22 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 197.126 Zoom Communications-Aktien.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,01 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,55 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Zoom Communications-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Zoom Communications ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,22 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zoom Communications-Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil

Amazon-Aktie dennoch etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen

In eigener Sache

Übrigens: Zoom Communications und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zoom Communications

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Communications

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zoom Communications

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zoom Communications

DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.05.2019Zoom Video Communications PerformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
03.06.2020Zoom Video Communications SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zoom Communications nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen