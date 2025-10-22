Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Zoom Communications. Zuletzt fiel die Zoom Communications-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 82,10 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Zoom Communications-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 82,10 USD ab. Die Zoom Communications-Aktie sank bis auf 81,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,22 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 197.126 Zoom Communications-Aktien.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,01 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,55 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Zoom Communications-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Zoom Communications ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,22 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zoom Communications-Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Aktie aus.

