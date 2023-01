Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications gibt am Montagvormittag ab

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,4 Prozent auf 63,65 EUR. Bei 63,65 EUR markierte die Zoom Video Communications-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,65 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 139,74 EUR. Derzeit notiert die Zoom Video Communications-Aktie damit 54,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.12.2022 bei 60,81 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,67 Prozent könnte die Zoom Video Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 171,00 USD je Zoom Video Communications-Aktie aus.

Zoom Video Communications ließ sich am 21.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zoom Video Communications noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,87 Prozent auf 1.101,90 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.050,76 USD erwirtschaftet worden.

Die Zoom Video Communications-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.02.2023 erwartet.

In der Zoom Video Communications-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

