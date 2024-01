Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Mittag stabil

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Zoom Video Communications. Die Zoom Video Communications-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 69,59 USD.

Die Zoom Video Communications-Aktie bewegte sich um 11:45 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 69,59 USD. Der Tagesumsatz der Zoom Video Communications-Aktie belief sich zuletzt auf 218 Aktien.

Bei 85,11 USD markierte der Titel am 08.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Zoom Video Communications-Aktie ist somit 22,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 58,88 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.10.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Zoom Video Communications am 20.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.101,90 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.136,73 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,95 USD je Aktie belaufen.

