Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle

Die Aktie von Zoom Video Communications hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 69,58 USD bewegte sich die Zoom Video Communications-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Zoom Video Communications-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 69,58 USD. Die Zoom Video Communications-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,83 USD aus. Das bisherige Tagestief markierte Zoom Video Communications-Aktie bei 69,11 USD. Bei 69,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 220.824 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,11 USD. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zoom Video Communications-Aktie. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,88 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Video Communications-Aktie mit einem Verlust von 15,38 Prozent wieder erreichen.

Am 20.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Video Communications 1,07 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.136,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.101,90 USD in den Büchern gestanden.

Die Zoom Video Communications-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

