Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Vormittag gefragt

Die Aktie von Zoom Video Communications zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Zoom Video Communications-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 57,58 EUR.

Die Aktie legte um 08:26 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 57,58 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Video Communications-Aktie sogar auf 57,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

Bei 74,99 EUR markierte der Titel am 28.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zoom Video Communications-Aktie 30,24 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,57 EUR. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Zoom Video Communications-Aktie liegt somit 5,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zoom Video Communications-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 21.11.2023 äußerte sich Zoom Video Communications zu den Kennzahlen des am 31.10.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.136,73 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.101,90 USD umgesetzt worden waren.

Die Zoom Video Communications-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2024 erwartet. Zoom Video Communications dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Video Communications ein EPS in Höhe von 4,94 USD in den Büchern stehen haben wird.

