Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications verliert am Donnerstagvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Video Communications nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 1,9 Prozent auf 63,74 EUR. Die Zoom Video Communications-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 63,74 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 37 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Video Communications-Aktie. Am 27.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 59,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,75 Prozent könnte die Zoom Video Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 27.02.2023 lud Zoom Video Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.117,80 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zoom Video Communications einen Umsatz von 1.071,40 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.06.2023 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Zoom Video Communications im Jahr 2024 4,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

