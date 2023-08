Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications zieht am Mittwochnachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Zoom Video Communications zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Video Communications nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 68,26 USD.

Das Papier von Zoom Video Communications legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,7 Prozent auf 68,26 USD. In der Spitze legte die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 68,67 USD zu. Bei 66,25 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden heute 1.103.120 Zoom Video Communications-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,67 USD erreichte der Titel am 12.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zoom Video Communications-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,45 USD. Dieser Wert wurde am 29.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zoom Video Communications ließ sich am 23.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.105,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.073,80 USD in den Büchern gestanden.

Die Zoom Video Communications-Bilanz für Q3 2024 wird am 22.11.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zoom Video Communications-Aktie in Höhe von 4,32 USD im Jahr 2024 aus.

