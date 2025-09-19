Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications gibt am Dienstagabend ab
Die Aktie von Zoom Communications gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Zoom Communications befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,4 Prozent auf 82,33 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 82,33 USD. Die Zoom Communications-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,18 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 83,66 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 402.857 Zoom Communications-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,78 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Kursplus von 12,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (64,41 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zoom Communications-Aktie 21,77 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Zoom Communications-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Am 21.08.2025 äußerte sich Zoom Communications zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zoom Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,71 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.
In der Zoom Communications-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.03.2022
|Zoom Video Communications Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.2021
|Zoom Video Communications Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2020
|Zoom Video Communications Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2020
|Zoom Video Communications overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2020
|Zoom Video Communications overweight
|JP Morgan Chase & Co.
