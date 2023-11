Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Donnerstagmittag nahezu unbewegt

Zoom Video Communications im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Zoom Video Communications. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Zoom Video Communications-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 63,83 USD.

Die Zoom Video Communications-Aktie zeigte sich um 01:59 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 63,83 USD an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zoom Video Communications-Aktie bisher bei 66,53 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zoom Video Communications-Aktie bisher bei 63,77 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.099.053 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

Bei 85,11 USD erreichte der Titel am 08.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,34 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,88 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Video Communications am 20.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Video Communications 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.136,73 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zoom Video Communications einen Umsatz von 1.101,90 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zoom Video Communications einen Gewinn von 4,93 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich mit Gewinnen

Börse New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen

Zoom-Aktie an der NASDAQ wenig bewegt: Zoom schlägt Umsatz- und Gewinnerwartungen