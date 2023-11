Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Nachmittag stabil

Zoom Video Communications im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zoom Video Communications. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Zoom Video Communications-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 63,83 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 01:59 Uhr bei der Zoom Video Communications-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 63,83 USD. Den Tageshöchststand markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 66,53 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zoom Video Communications-Aktie bisher bei 63,77 USD. Bei 66,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 5.099.053 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,11 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,88 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,75 Prozent würde die Zoom Video Communications-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 20.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.136,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.101,90 USD in den Büchern gestanden.

Zoom Video Communications wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Video Communications ein EPS in Höhe von 4,93 USD in den Büchern stehen haben wird.

